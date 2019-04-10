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ТOP-5 портов России по грузообороту
10.04.2019

ТOP-5 портов России по грузообороту

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в феврале 2019 года составил 64099,7 тыс. тонн.

    36142,4 тыс. тонн из этого объема, или 56,4% всего российского грузопотока, обработали 5 портов.

    В феврале в структуре грузооборота российских портов на нефть и нефтеналивные грузы приходилось 32,6% и 19% от совокупного объема перевалки соответственно. Доля угля и кокса составила 18,8%.

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    Все это доступно в статистическом онлайн сервисе ПОРТСТАТ

    Лидером по грузообороту является Новороссийск. В феврале 2019 года через него прошло 12459,3 тыс. тонн грузов (+2,3%).

    На втором месте порт Усть-Луга. Его объем перевалки составил 8379 тыс. тонн (+5%).

    На третьем месте Восточный с 5525,9 тыс. тонн (+5,6%).

    Грузооборот через Мурманск составил 5256,4 тыс. тонн (+15,8%), через Большой порт Санкт-Петербург – 4521,8 тыс. тонн (-2,1%).

    Из всех российских морских портов самую высокую динамику перевалки грузов в феврале 2019 года показал порт Сабетта – в 2,2 раза.

    Наибольшее снижение грузооборота произошло в Выборге (-54,1%), Керчи (-60,9%) и Феодосии (-67,3%).

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