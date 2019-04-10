Сначала инфраструктура, потом производство

Инфраструктура должна появляться раньше, чем запускается новое производство. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на 5-м международном форуме «Арктика – территория диалога» в Петербурге.

«В полномочия Минвостокразвития добавлено развитие арктических территорий, развитие месторождений и, следовательно, обеспечение грузовой базы как основного фундамента развития Северного морского пути, – сказал А. Козлов. – Сегодня объем перевозки 20 млн тонн, и надо его увеличить в 4 раза».

«Мы совместно с нашими коллегами из Минприроды, Минэнерго, «Росатомом» начали проводить анализ потенциальной грузовой базы для того, чтобы проекты можно было сопровождать, решать их проблемы с инфраструктурой, финансированием, привлечением кадров, нормативно-правовой базой. Для этого мы распространим действие наших институтов развития – Корпорации по привлечению инвестиций, Корпорации по развитию – в том числе и на арктические направления. Совместно с коллегами будет синхронизировать сроки строительства ледоколов, грузовых судов, инфраструктуры со сроками реализации инвестиционных проектов».

«Инфраструктура должна все-таки появляться раньше, чем запускается новое производство, с учетом ответственности инвесторов. Инфраструктура – ответственность государства, – считает А.Козлов. – Если мы сделаем раньше, а инвестор задержится, мы сможем это пережить. Если инвестор сделает раньше, то он не сможет подождать, и это может закончиться плохо. На совещании у президента Российской Федерации мы предложили заключить с действующими инвесторами проектов обязывающее соглашение в отношении вывоза продукции по Северному морскому пути с учетом строительства инфраструктуры за счет средств федерального бюджета и с нашими коллегами из «Росатома». Президент нас поддержал и дал соответствующее поручение. Такие соглашения должны заключены до 1 сентября текущего года».

Фото Фонда Росконгресс