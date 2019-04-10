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Россия увеличит долю на рынке СПГ
10.04.2019

Россия увеличит долю на рынке СПГ

    • «Новатэк» планирует выйти на производство 70 млн тон СПГ к 2030 году. Об этом рассказал глава компании Леонид Михельсон на 5-м международном форуме «Артика – территория диалога», который проходит в эти дни в Петербурге.

    «Мы сейчас ведем очень значительные геологоразведочные работы, где-то в 5-6 раз мы увеличили финансирование. В основном работы проводятся на Гыдане и полуострове Ямал. Я так думаю, что на рубеже 21-22 года мы сумеем пересмотреть эту стратегию в сторону увеличения и до 2030 года выйти на 70 млн тонн», – сказал Л.Михельсон.

    Также он отметил, что проект «Энергетическая Россия» предусматривает к 2035 году производство 80 млн тонн [СПГ]. «Но сегодня понятно, что эти цифры должны быть пересмотрены, – считает Л.Михельсон. – И наше видение, что тот арктический регион, который мы сегодня обсуждаем, в состоянии выйти на производство до 140 млн тонн».

    По мнению главы «Новатэка», Россия сможет занять 20% мирового рынка СПГ.

     

    Фото Фонда Росконгресс

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