Россия увеличит долю на рынке СПГ

«Новатэк» планирует выйти на производство 70 млн тон СПГ к 2030 году. Об этом рассказал глава компании Леонид Михельсон на 5-м международном форуме «Артика – территория диалога», который проходит в эти дни в Петербурге.

«Мы сейчас ведем очень значительные геологоразведочные работы, где-то в 5-6 раз мы увеличили финансирование. В основном работы проводятся на Гыдане и полуострове Ямал. Я так думаю, что на рубеже 21-22 года мы сумеем пересмотреть эту стратегию в сторону увеличения и до 2030 года выйти на 70 млн тонн», – сказал Л.Михельсон.

Также он отметил, что проект «Энергетическая Россия» предусматривает к 2035 году производство 80 млн тонн [СПГ]. «Но сегодня понятно, что эти цифры должны быть пересмотрены, – считает Л.Михельсон. – И наше видение, что тот арктический регион, который мы сегодня обсуждаем, в состоянии выйти на производство до 140 млн тонн».

По мнению главы «Новатэка», Россия сможет занять 20% мирового рынка СПГ.

Фото Фонда Росконгресс