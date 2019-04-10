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Первая опытная отгрузка на Третьей очереди Восточного
10.04.2019

Первая опытная отгрузка на Третьей очереди Восточного

    • «Восточный Порт» осуществил первую опытную погрузку судна в рамках испытаний под нагрузкой технологического оборудования Третьей очереди угольного комплекса порта.

    Как сообщили SeaNews в порту, в мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, генеральный директор ООО «Управляющая портовая компания» Анатолий Лазарев, первый заместитель генерального директора ООО «УПК» – коммерческий директор Ирина Ольховская, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и другие сотрудники предприятия.

    Первая опытная отгрузка на Третьей очереди ВосточногоВ рамках испытания оборудования по маршруту «склад – глубоководный причал – судно» была осуществлена погрузка угля на балкер «Modest SW» водоизмещением 76843 тонны по схеме «реклаймер - судопогрузочная машина – трюм» c использованием системы конвейеров.

    Как отметил Е.Дитрих, «Введение в эксплуатацию Третьей очереди АО «Восточный Порт» обеспечит рост объема угольной перевалки на российских терминалах и повысит конкурентоспособность отечественной угольной отрасли на мировых рынках».

    «Испытание оборудования под нагрузкой – важнейший этап в жизненном цикле проекта. Первая опытная погрузка судна прошла успешно. Проект Третьей очереди находится в завершающей стадии. Ее запуск увеличит объем перевалки терминала до 50 млн тонн в год», – сказала И.Ольховская.

     

     

     

     

     

     

     

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