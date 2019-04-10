Новый начальник Свердловской железной дороги

9 апреля в Екатеринбурге генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с коллективом Свердловской железной дороги, руководителями структурных подразделений РЖД на полигоне магистрали, региональных органов государственной власти представил нового начальника СвЖД Ивана Колесникова.

По информации РЖД, полномочия прежнего начальника дороги Алексея Миронова прекращены в связи с окончанием 6 апреля 2019 года срока трудового контракта.

И.Колесников окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер».

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 2002 году экономистом локомотивного депо Смоляниново Дальневосточной железной дороги. Затем последовательно прошел ступени роста до заместителя начальника Владивостокского отделения железной дороги по экономике и финансам.

В 2007 году переехал в Екатеринбург, где занимал должности заместителя начальника экономической службы Свердловской железной дороги, заместителя начальника СвЖД по экономике и финансам, начальника экономической службы, заместителя начальника железной дороги по экономике и финансам. С 2015 года был первым заместителем начальника СвЖД по экономике, финансам и корпоративной координации.