Maersk тестирует второе поколение биотоплива

Администрация порта Роттердам опубликовала ролик, посвященный проекту по тестированию биотоплива второго поколения, изготовленного на основе бывшего в употреблении пищевого растительного масла.

Проект реализуется Maersk в партнерстве с Shell, Heineken, Unilever и рядом крупных голландских промышленных предприятий.

Тестируют биотопливо на контейнеровозе triple-E класса «Mette Maersk», выполняющем рейс из Роттердама в Шанхай. Задача – оценить технические и коммерческие аспекты и перспективы использования биотоплива на трансокеанских перевозках.

Инициаторы проекта рассчитывают, что использование альтернативного бункера позволит снизить выбросы углекислого газа на 1,5 тыс. тонн за весь рейс.

Подвести итоги эксперимента планируется, когда судно вернется в Роттердам в июне.

Напомним, в январе этого года в Роттердаме биотопливом, произведенным из отработанного пищевого растительного масла, забункеровали сухогруз NYK «Frontier Sky», а в марте тестовую бункеровку битопливом, полученным из отходов лесоперерабатывающей промышленности и отработанных нефтепродуктов, произвел контейнеровоз «CMA CGM White Shark».

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Видео: Администрация порта Роттердам