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Ледокольная флотилия к 2030 году
10.04.2019

Ледокольная флотилия к 2030 году

    • До 2030 года должна быть сформирована флотилия ледоколов, которая позволит круглогодично использовать Северный морской путь. Об этом сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на 5-м международном форуме «Арктика – территория диалога» В Петербурге.

    «В составе флота госкорпорации сегодня четыре ледокола – «50 лет Победы» и три небольших ледокола «Ямал», «Вайгач» и «Таймыр», – сказал А.Лихачев. – Начиная с 2020 года, в 2021, 2022 году мы ожидаем приход еще двух ледоколов «Урал» и «Сибирь», и они обеспечат в 2024 году ледовую проводку. Мы получили решение правительства о строительстве еще двух универсальных ледоколов на горизонт до 2030 года. Именно до этого момента должна быть сформирована флотилия, которая позволит использовать Северный морской путь круглогодично».

    «Это пять универсальных ледоколов плюс «50 лет Победы» и ледокол «Лидер» – мощностью 120 мВт, с цифровыми компетенциями, позволяющий выйти на коммерческое круглогодичное использование Северного морского пути. Движение во льдах достаточно мощное, до двух метров, со скоростью не менее 10-12 узлов в час, это порядка 18-20 км/ч», – отметил А.Лихачев.

     

    Фото Фонда Росконгресс

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