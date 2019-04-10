Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Кто за что отвечает по развитию Севморпути
10.04.2019

Кто за что отвечает по развитию Севморпути

    • О разделении полномочий по развитию Северного морского пути в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога» рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    Процедура разделения полномочий между Минтрансом и «Росатомом», сказал он, завершена. «Дискуссия о распределении полномочий между Минтрансом и Росатомом шла достаточно ярко. И на сегодняшний день нормотворчество и регулирование осталось в контуре Минтранса, работа по управлению государственным имуществом, работа по управлению атомным ледокольным флотом и всей инфраструктурой Северного морского пути перешла «Росатому».

    Модель управления Севморпутем до недавнего времени строилась на принципе «двух ключей» — за нормативное регулирование отвечает Минтранс, а за коммерческие, а также хозяйственные функции — «Росатом». Однако при разделении полномочий по развитию Северного морского пути появился «третий ключ». «Развитие собственно территорий, развитие месторождений, обеспечение большой грузовой базой как основного фундамента развития Северного морского пути – эта часть полномочий министерства Дальнего Востока и Арктики», – отметил А.Лихачев.

     

    Фото Фонда Росконгресс

     

     

    162

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.04.2019
    Россия увеличит долю на рынке СПГ
    «Новатэк» планирует выйти на производство 70 млн тон СПГ к 2030 году. Об этом рассказал глава компании Леонид […]
    АрктикаНОВАТЭКРоссияРынок
    0
    06.03.2019
    Атомный лихтеровоз дождался модернизации
    И будет возить рыбу
    АрктикаГрузоперевозкиДальний ВостокКамчатка
    0
    27.03.2019
    Первый груз для «Арктик СПГ-2»
    Доставил атомный контейнеровоз «Севморпуть»
    Арктик СПГ 2АрктикаЛедоколыРосатомфлот
    0
    15.03.2019
    Арктика за бортом
    Видео с борта контейнеровоза, выполняющего рейсы в Арктике. Снято в феврале-марте этого года. Видео: Алексей Быстров
    АрктикаВидеоКонтейнеровозы
    0
    10.04.2019
    Сначала инфраструктура, потом производство
    Инфраструктура должна появляться раньше, чем запускается новое производство. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики […]
    АрктикаДальний ВостокИнвесторыИнвестпроект
    0
    31.01.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Ноябрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018АрктикаГрузооборотНоябрь
    0
    14.01.2019
    Полюс уходит из-под ног
    И может создать проблемы для навигации в Арктическом регионе
    АрктикаТехнологии
    0
    10.04.2019
    Проект, на который смотрит весь мир
    «Мы видим Северный морской путь прежде всего как современный мультимодальный цифровой логистический коридор» – Максим Акимов
    АрктикаГазпромГрузыПланы
    0
    10.04.2019
    Больше 90 млн тонн по Севморпути
    Намерен достичь «Росатом» к 2024 году
    ThroughputАрктикаРосатомСеверный морской путь
    0
    30.01.2019
    О Севморпути на Морской коллегии
    А также о переключении грузопотоков, внутреннем водном транспорте и строительстве судов
    Морская коллегия ПланыПравительствоСеверный морской путь
    0
    09.04.2019
    «Росатом» ищет логистические каналы
    Под международные проекты по атомной энергии
    Проектная логистикаПроектыРосатом
    0
    12.02.2019
    Из Петербурга в Арктику – видео
    «Газпром нефть» опубликовала видео перехода ледокола «Андрей Вилькицкий» из Петербурга в Арктику. Просто очень красиво. Видео: Газпром нефть
    Андрей ВилькицкийАрктикаВидеоГазпром нефть
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.04.2019 «Евросиб» увеличил контейнерные перевозки в 1,5 раза
    09.04.2019 Новый транзитный коридор
    09.04.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    09.04.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    09.04.2019 Железнодорожные контейнеры
    09.04.2019 Деньги в контейнере
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД