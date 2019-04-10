Кто за что отвечает по развитию Севморпути

О разделении полномочий по развитию Северного морского пути в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога» рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Процедура разделения полномочий между Минтрансом и «Росатомом», сказал он, завершена. «Дискуссия о распределении полномочий между Минтрансом и Росатомом шла достаточно ярко. И на сегодняшний день нормотворчество и регулирование осталось в контуре Минтранса, работа по управлению государственным имуществом, работа по управлению атомным ледокольным флотом и всей инфраструктурой Северного морского пути перешла «Росатому».

Модель управления Севморпутем до недавнего времени строилась на принципе «двух ключей» — за нормативное регулирование отвечает Минтранс, а за коммерческие, а также хозяйственные функции — «Росатом». Однако при разделении полномочий по развитию Северного морского пути появился «третий ключ». «Развитие собственно территорий, развитие месторождений, обеспечение большой грузовой базой как основного фундамента развития Северного морского пути – эта часть полномочий министерства Дальнего Востока и Арктики», – отметил А.Лихачев.

Фото Фонда Росконгресс