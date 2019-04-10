Четвертая линия «Ямал СПГ»

Фактическая мощность трех линий завода по сжижению газа «Ямал СПГ» составляет 17,5 млн тонн, заявил председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон в ходе 5-го международного форума «Артика – территория диалога» в Петербурге.

«Это превышает на на 6-7% проектную производительность, – сказал он. – До конца года планируем еще запустить по нашей лицензии четвертую линию на 1 млн тонн».

Таким образом мощность завода «Ямал СПГ» составит 18,5 млн тонн в год. Изначально планировалось три производственные линии общей мощностью 16,5 млн тонн.