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Больше 90 млн тонн по Севморпути
10.04.2019

Больше 90 млн тонн по Севморпути

    • «Росатом» планирует увеличить грузооборот по Северному морскому пути до 92,6 млн тонн к 2024 году. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге.

    «Мы ставим себе целевое состояние не 80, а 92,6 млн тонн к 2024 году, – сказал он. – В горизонте 30-х годов к указанной грузовой базе планируется добавить значимую часть международного транзита».

    «В 2024 году для нас лишь промежуточный финиш, сверка часов по развитию Северного морского пути. Впереди 30-е годы, это выход где-то на 110 -120 млн тонн только в восточном направлении, в направлении растущего рынка Юго-Восточной и Восточной Азии. Это требует другого подхода к организации данного процесса. Хочу сказать, что мы видим этот процесс как предмет постоянного обсуждения и консенсуса всех участников», – резюмировал он.

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