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Автоэкспорт и автоимпорт
10.04.2019

Автоэкспорт и автоимпорт

    • Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января-февраля текущего года составил 13,5 тыс. единиц – это на 42,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в январе-феврале 2019 года в физическом выражении упал на 6,3% – до 1,5 тыс. единиц.

    В стоимостном выражении за 2 месяца этого года из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 172,6 млн долларов, что на 29,3% больше аналогичного уровня прошлого года. Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 9,2%, до 33,4 млн долларов.

    В феврале экспорт легкового автотранспорта вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 43,1% (+17,7% к январю 2019 года), составив 7,3 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт в феврале составил 95 млн долларов (+28,7% к февралю 2018 года и +25% к январю 2019 года).

    Экспорт грузовых автомобилей по итогам февраля этого года составил порядка 1,2 тыс. единиц – это на 50% больше показателя февраля прошлого года и в 3 раза выше уровня января текущего года.  

    По итогам 2 месяцев этого года объемы импорта легковых автомобилей упали. Так, в январе-феврале по данным ФТС России, импортировали 32,2 тыс. легковых автомобилей – на 6,9% меньше, чем годом ранее. Грузовых автомобилей ввезли на 43,5% больше, чем годом ранее, их количество составило 3,3 тыс. единиц.

    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 5,1% до 867,2 млн долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 296,3 млн долларов – это на 2,9% больше показателя 2 месяцев 2018 года.

    В феврале импорт легкового транспорта снизился по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 5,9% (+69,5% к январю 2019 года), составив 19 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт в феврале составил 509,5 млн долларов (+4,4% к февралю 2018 года и +42,4% к январю 2019 года).

    Импорт грузовых автомобилей по итогам февраля этого года составил порядка 1,8 тыс. единиц – это на 20% больше показателя февраля прошлого года и на 83,3% выше уровня января текущего года.  

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