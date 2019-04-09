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Железнодорожные контейнеры
09.04.2019

Железнодорожные контейнеры

    • По итогам первого квартала 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3%, составив 1,15 млн TEU.

    При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 11,2% до 478,3 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 11,4% до 306,2 тыс. TEU, импортные – на 24,7% до 247,4 тыс. TEU и транзитные – на 24,9% до 125,7 тыс. TEU.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам января-марта 2019 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 762,4 тыс. TEU, что на 14,8% больше аналогичного показателя прошлого года. 

    В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 10,2% до 125,6 тыс. TEU, лесных грузов – на 44,5% до 117,2 тыс. TEU, бумаги – на 8,1% до 81,7 тыс. TEU, промышленных товаров – на 12,9% до 66,9 тыс. TEU.

    Перевозки метизов в контейнерах выросли на 11,2% до 65,5 тыс. TEU, автомобилей – на 10,6% до 56,4 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 7,4% до 49,4 тыс. TEU.

    Объем перевозки черных металлов увеличился на 15,1% до 31,4 тыс. TEU, остальных и сборных – на 21,2% до 23,6 тыс. TEU, строительных грузов – на 32,9% до 23,5 тыс. TEU.

    Снижение произошло в перевозках химических и минеральных удобрений – на 25,7% до 10,9 тыс. TEU и цветных металлов – на 5,2% до 25,9 тыс. TEU.

    В марте этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 419,5 тыс. TEU, что на 16,5% больше, чем в марте 2018 года (+15,2% к февралю 2019 года).

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