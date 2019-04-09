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Запчасть для судна доставили морем
09.04.2019

Запчасть для судна доставили морем

    • Авиакомпания AirBridgeCargo поделилась опытом доставки запчасти для океанского судна длиной 8 метров и общим весом 37,5 тонны.

    С бельгийского завода Группы компаний Jan De Nul «детальку» доставили траком во Франкфурт, откуда AirBridgeCargo на регулярном рейсе на борту Boeing 747F перевезла груз в Сингапур.

    Как отмечают в компании, уникальная особенность грузового Boeing 747F с возможностью загрузки через носовую дверь стало идеальным решением для 40-тонного груза, который был помещен на хайлоудер специальным краном грузоподъемностью в 110 тонн и передвинут на грузовую палубу.

    По словам генерального директора AirBridgeCargo Сергея Лазарева, это была рекордная перевозка для компании по тоннажу.

    Весь процесс транспортировки находился под контролем логистической компании Ziegler.

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