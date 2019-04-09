Запчасть для судна доставили морем

Авиакомпания AirBridgeCargo поделилась опытом доставки запчасти для океанского судна длиной 8 метров и общим весом 37,5 тонны.

С бельгийского завода Группы компаний Jan De Nul «детальку» доставили траком во Франкфурт, откуда AirBridgeCargo на регулярном рейсе на борту Boeing 747F перевезла груз в Сингапур.

Как отмечают в компании, уникальная особенность грузового Boeing 747F с возможностью загрузки через носовую дверь стало идеальным решением для 40-тонного груза, который был помещен на хайлоудер специальным краном грузоподъемностью в 110 тонн и передвинут на грузовую палубу.

По словам генерального директора AirBridgeCargo Сергея Лазарева, это была рекордная перевозка для компании по тоннажу.

Весь процесс транспортировки находился под контролем логистической компании Ziegler.