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Новый транзитный коридор
09.04.2019

Новый транзитный коридор

    • Rail Cargo Logistics – RUS запустил контейнерный сервис из Китая в Венгрию через территорию Казахстана, России и Украины с возможностью доставки груза в Австрию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию и другие страны южной Европы.

    Маршрут проходит через пограничные переходы Алашанькоу (Китай) – Достык (Казахстан), Суземка (Россия) – Зерново (Украина), Батево (Закарпатская область) – Эперешке (Венгрия).

    Новый транзитный коридор

    Первый тестовый поезд, в составе которого 41 сорокафутовый контейнер c товарами народного потребления, был отправлен 27 марта из столицы провинции Шэньси город Сиань и прибыл в Будапешт 7 апреля. Транзитное время составило 10 суток.

    Вторая отправка поезда запланирована на 12 апреля, с мая 2019 года планируется вывести сервис на регулярную еженедельную основу.

    Сервис реализуется совместно с партнером – АО «KTZ Express», который предоставляет подвижной состав и отвечает за перевозку груза по территории Казахстана.

    Предпосылками для запуска нового маршрута, отмечают в компании, стали потребность рынка в расширении географии поставок в страны южной Европы и загруженность основного погранперехода Брест-Малашевичи в связи с большим объемом грузопотока со стороны Белоруссии и Калининграда, а также периодическими ремонтными работами на погранпереходе.

    «Новый “южный коридор” через Украину может стать хорошей альтернативой существующим маршрутам и гарантировать стабильные сроки доставки до 14 суток. Терминал в Будапеште представляет собой большой современный хаб наравне с Дуйсбургом и Гамбургом, где удобно осуществлять консолидацию-расконсолидацию грузов и отправлять новые партии товаров в страны южной Европы, — отметил директор Rail Cargo Logistics – RUS Александр Баскаков. — Дополнительным стимулом к открытию этого маршрута для нас послужило подписание меморандума между КНР и Италией о взаимопонимании в рамках инициативы "Один пояс — один путь". Данный меморандум может стать толчком к привлечению дополнительного объема грузов на юг Европы. Также эта инициатива должна поспособствовать развитию сотрудничества РЖД и Австрийских железных дорог ÖBB по продлению железной колеи 1520 мм на маршруте Кошице – Вена, а также росту объёмов транзитных контейнерных перевозок через РФ».

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