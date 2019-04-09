Импорт из Казахстана

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По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году импорт в Россию из Казахстана составил 45984,8 тыс. (-4% к показателю 2017 года), его стоимость – 5295,9 млн долларов (+5,6%). Казахстан занимает первое место по объемам импорта в Россию в физическом выражении. в денежном – только десятое.

В основном из Казахстана в Россию везут сырье. Самый большой объем по итогам 2018 года приходится на каменный уголь и природный газ. Кроме того, в Россию из Казахстана везли большие объемы продуктов неорганической химии, удобрений, черных металлов, железные, марганцевые, хромовые и цинковые руды, а также пшеницу и рис.

По поставкам минеральных продуктов в Россию Казахстан занимает первое место. БОльшая часть приходится на каменный угль (который в основном идет на сибирские и уральские ТЭЦ, с советских времен традиционно ориентированные именно на казахское сырье) и железную руду (для металлургических комбинатов на Урале).

По поставкам недрагоценных металлов и изделий из них в Россию Казахстан занимает второе место в физическом выражении после Украины, а в денежном выражении – четвертое (после Китая, Украины и Германии). При этом бОльшую часть импорта по этой номенклатурной группе составляют черные металлы.

Кроме того, важной статьей казахстанского экспорта в Россию являются продукты неорганической химии. Здесь Казахстан занимает второе место после Украины. В том числе Казахстан поставляет России природный уран – не располагая собственной атомной энергетикой, страна занимает второе место в мире по запасам урана, уступая лишь Австралии, и первое место по его добыче. Так, в 2017 году Казахстан добыл 39,3% от мирового объема, на втором месте была Канада (22%), на третьем — Австралия (9,9%). Тройка лидеров обеспечила 71,2% мировой добычи урана. Помимо Казахстана, Россия также импортирует уран с Украины, из США, Канады и Франции.

В целом по объемам поставок в Россию радиоактивных элементов и изотопов в физическом выражении Казахстан находится на третьем месте (после Великобритании и Нигера), в денежном – на первом.

Также Казахстан занимает первое место среди стран, из которых Россия импортирует злаки, в первую очередь – твердые сорта пшеницы.

Подробности ниже

По итогам 2018 года минеральных продуктов из Казахстана в Россию было ввезено 41360,1 тыс. тонн, на 4,5% меньше, чем в 2017 году. В денежном выражении импорт минеральных продуктов вырос на 5,5% и составил 1839,6 млн долларов.

Импорт недрагоценных металлов и изделий из них в физическом выражении снизился на 6,5% до 2460 тыс. тонн, в денежном – на 6,2% до 1662,4 млн долларов.

Ввоз продукции химической промышленности в физическом выражении остался практически на уровне 2017 года (-0,8%) – 1161,1 тыс. тонн. В денежном выражении он вырос на 30,7% до 818,5 млн долларов.

Поставки продуктов растительного происхождения в физическом выражении выросли на 35,3% и составили 525,6 тыс. тонн, в денежном – на 40,8% до 149,3 млн долларов.

Готовых пищевых продуктов было ввезено 186,9 тыс. тонн, что на 6,2% меньше, чем в 2017 году. В денежном выражении, импорт, напротив увеличился 3,7% до 106,6 млн долларов.

Импорт машин, оборудования и механизмов в 2018 году вырос на 17,7% в физическом выражении и составил 75,2 тыс. тонн. В денежном выражении он увеличился на 5,3% до 264,1 млн долларов.

Минеральные продукты

В 2018 году из Казахстана в Россию было ввезено 29156,2 тыс. тонн (-5,1%) минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки, битуминозных веществ, минеральных восков на сумму 524,8 млн долларов (-9,1%).

В том числе:

2018 год, млн долл. 2018 к 2017, в % 2018 год, тыс. тонн 2018 к 2017, в % Уголь каменный 250,1 -17,8% 18069,7 -9,2% Газы нефтяные и углеводороды газообразные 7,3 -19,8% 8159 +6,9% Бурый уголь 31,4 +9,4% 2159,7 -6,9% Газовый природный конденсат 64,2 -7,4% 498,7 -20,1% Кокс нефтяной, битум нефтяной 50 +92,3% 138,8 +46,3% Нефть и нефтепродукты из битуминозных пород 34,8 -7,9% 62,6 -41,3% Электроэнергия 75,7 -20,6%

Руды, шлака и золы было импортировано 9656,2 тыс. тонн (-4,4%) на сумму 1182,2 млн долларов (+12,4%).

В том числе:

2018 год, млн долл. 2018 к 2017, в % 2018 год, тыс. тонн 2018 к 2017, в % Руды и концентраты железные 462,5 -9,9% 7959 -2,1% Руды и концентраты хромовые 153,2 +5,9% 849,6 +8,3% Руды и концентраты медные 335 рост в 2,1 раза 518 -13,7% Руды и концентраты цинковые 152,7 +0,8% 177,5 -10,6% Руды и концентраты марганцевые 42,3 -6,0% 127,8 -64,8%

Поставки соли, серы, земли и камня, штукатурных материалов, извести и цемента в 2018 году увеличились на 2,9% в физическом выражении и составили 2547,7 тыс. тонн. В денежном выражении импорт вырос на 15,4% и составил 132,6 млн долларов.

В том числе:

2018 год, млн долл. 2018 к 2017, в % 2018 год, тыс. тонн 2018 к 2017, в % Cера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной 41,4 рост в 2,6 раза 679,3 -3,6% Галька, гравий, щебень или дробленый камень 3,6 +33,3% 507,9 +54,3% Фосфаты кальция, фосфаты алюминиево-кальциевые и мел фосфатный 35,3 -17,1% 470,1 -14,7% Соль, вода морская 16,1 +14,2% 351,9 +23,8% Цемент 14,1 17,1% 259,3 -26,3%

Недрагоценные металлы и изделия из них

По итогам 2018 года из Казахстана в Россию было импортировано 2148,6 тыс. тонн черных металлов (-5,4%) на сумму 1160,3 млн долларов (+4,2%).

Изделий из черных металлов было ввезено 221,7 тыс. тонн (+3,9%). В денежном выражении их импорт составил 210,6 млн долларов (+16,5%).

Поставки алюминия и изделий него составили 57,3 тыс. тонн (-30%) на сумму 111,1 млн долларов (-43%).

Объем импорта меди и изделий из нее упал на 61,1% в физическом выражении до 15,8 тыс. тонн. В денежном выражении произошло снижение на 59,9% до 88,9 млн долларов.

Продукция химической промышленности

В 2018 году Из Казахстана в Россию было ввезено 1084,4 тыс. тонн (-0,7%) продуктов неорганической химии, соединений драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов и изотопов на сумму 656,7 млн долларов (+23,5%). В том числе было импортировано 969,7 тыс. тонн оксида алюминия на сумму 350,8 млн долларов и 4,7 тыс. тонн природного урана на сумму 243 млн долларов.

Поставки удобрений за 2018 года в физическом выражении составили 44,8 тыс. тонн (-12,5%), в денежном – 12,9 млн долларов (+4,9%).

Импорт органических химических соединений составил 10,1 тыс. тонн (-26,3%) на сумму 93,6 млн долларов (+51,2%).

Поставки фармацевтической продукции в физическом выражении выросли в 2,7 раза до 6,2 тыс. тонн, в денежном в 2,3 раза до 19,5 млн долларов.

Продукты растительного происхождения

В 2018 году из Казахстана в Россию было ввезено 263 тыс. тонн злаков (+37,3%) на сумму 54,1 млн долларов (+63,4%). В том числе импорт пшеницы и меслина составил 232,1 тыс. тонн (в деньгах – 46,8 млн долларов), риса – 26,2 тыс. тонн (6,4 млн долларов), ячменя – 3,9 тыс. тонн (0,7 млн долларов).

Поставки овощей и корнеплодов в физическом выражении увеличились на 94,9% до 87,5 тыс. тонн, в денежном выражении – на 57,5% до 29,3 мл долларов. При этом бОльшую часть импорта составляют репчатый лук (30,4 тыс. тонн, 4,3 млн долларов), томаты (18,6 тыс. тонн, 15,1 млн долларов), белокочанная капуста (16,9 тыс. тонн, 1,7 млн долларов), морковь (4,7 тыс. тонн, 0,6 млн долларов), свекла (1,5 тыс. тонн, 0,2 млн долларов), огурцы и корнишоны (6 тыс. тонн, 5,9 млн долларов).

Импорт орехов и фруктов в физическом выражении снизился на 6,6% и составил 67,5 млн тонн, в денежном выражении, напротив, произошел рост на 25,3% до 9,4 млн долларов. В том числе арбузов было ввезено 12,4 тыс. тонн на сумму 2,6 млн долларов. Дынь – 5,3 тыс. тонн на сумму 2,4 млн долларов.