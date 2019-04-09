Бункерное приложение в Гетеборге

В порту Гетеборг запустили специальное приложение для бункеровщиков. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, оно доступно всем операторам, работающим в Гетеборге.

Теперь им не нужно подавать заявки по электронной почте или по телефону, достаточно сделать уведомление через приложение. Приложение также выдает информацию по доступным точкам отгрузки топлива на бункеровщики.

Помимо этого, приложение аккумулирует статистические данные по бункеровке, тем самым облегчая жизнь сотрудникам службы управления движением судов Морской администрации Швеции и других ведомств.

В целом идея приложения заключалась в том, чтобы помочь бункерным компаниям оптимизировать планирование и повысить эффективность операций.

Первые отклики – а тестирование приложения началось в январе этого года – положительные. По словам представителя компании Bunker One, в целом приложение уже сейчас работает очень хорошо, отлично отработаны опции по «бронированию» причалов и планы причалов, а вот функционал по уведомлению Береговой охраны и службы управления движением судов мог бы быть и более дружественным.

Гетеборг стал одним из первых в мире портов, разработавших специальное приложение для бункеровщиков. Напомним, ранее пилотную версию приложения, предназначенного для подачи заявок на бункеровку, запустили в Роттердаме.