ТOP-5 портов России по контейнерообороту

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2019 года составил 422,2 TEU.

375,7 тыс. TEU из этого объема, или 89% всего российского контейнеропотока, обработали 5 портов.

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Лидером по контейнерообороту является Большой порт Санкт-Петербург. В феврале 2019 года через него прошло 184,1 тыс. TEU (+11,5%).

На втором месте Владивосток. Его объем перевалки составил 73,5 тыс. TEU (+12,6%).

На третьем месте Новороссийск с 66,1 тыс. TEU (-4,5%).

Контейнерооборот через Восточный составил 32,6 тыс. TEU (+0,9%), через Калининград – 19,3 тыс. TEU (+0,4%).

При этом самую высокую динамику перевалки контейнеров в феврале 2019 года показали порты, не входящие в топ-5, – Мурманск (+71,6%), Зарубино (+66,7%) и Петропавловск-Камчатский (+50,3%).

Наибольшее снижение контейнерооборота произошло в Севастополе (-87,4%) и Находке (-82,1%).