Конец серому импорту?

Правительство представило президенту РФ предложение о подписании Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства. Соглашение направлено на противодействие серому импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС.

Соглашением устанавливаются механизмы подтверждения законности оборота товаров при их перемещении между государствами ЕАЭС, обеспечения контроля за оборотом товаров. Соглашение направлено на противодействие серому импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС, использованию различных схем уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов.

Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза одобрено Советом Евразийской экономической комиссии 5 декабря 2018 года. Документом предусматривается обмен сведениями из национальных систем прослеживаемости для обеспечения контроля за оборотом товаров из перечня, утверждаемого Советом Евразийской экономической комиссии. Устанавливаются требования к национальным системам прослеживаемости.

Соглашением не допускается перемещение товаров, подлежащих прослеживаемости, при отсутствии в национальной системе прослеживаемости сведений об операциях, связанных с таким перемещением.

Соглашение направлено на противодействие серому импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС.

В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» после подписания Соглашение будет подлежать ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.