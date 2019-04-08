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Конец серому импорту?
08.04.2019

Конец серому импорту?

    • Правительство представило президенту РФ предложение о подписании Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства. Соглашение направлено на противодействие серому импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС.

    Соглашением устанавливаются механизмы подтверждения законности оборота товаров при их перемещении между государствами ЕАЭС, обеспечения контроля за оборотом товаров. Соглашение направлено на противодействие серому импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС, использованию различных схем уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов.

    Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза одобрено Советом Евразийской экономической комиссии 5 декабря 2018 года. Документом предусматривается обмен сведениями из национальных систем прослеживаемости для обеспечения контроля за оборотом товаров из перечня, утверждаемого Советом Евразийской экономической комиссии. Устанавливаются требования к национальным системам прослеживаемости.

    Соглашением не допускается перемещение товаров, подлежащих прослеживаемости, при отсутствии в национальной системе прослеживаемости сведений об операциях, связанных с таким перемещением.

    Соглашение направлено на противодействие серому импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС.

    В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» после подписания Соглашение будет подлежать ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

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