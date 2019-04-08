Главное – преодолеть 2019 год

Как минимум 2% роста на рынке перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов (НТГ) теряет Россия на санкциях и ограничении доступа к международному рынку капиталов, инвестициям и технологиям. Такую оценку дала управляющий партнер M.A.Research Людмила Симонова в ходе конференции Breakbulk Russia-2019 в Петербурге.

Л.Симонова озвучила прогнозы по мировому и российскому рынкам транспортно-экспедиторских услуг и негабаритных и тяжеловесных грузов.

Торговые войны прервут положительную динамику мировой экономики

«Международный валютный фонд и Всемирный банк говорят о прерывании положительной тенденции мировой экономики. – считает Л.Симонова. – Связано это с рядом факторов, прежде всего, это торговые войны и санкции. Они существенно увеличивают риски для рынка. Также это замедление роста США и Китая, особенно в 2019-2020 годы».

Кроме того, она отметила факторы, связанные с нарушениями правил ВТО, и замедление распространения новых технологий, что, по мнению, Л.Симоновой, ведет к нарушению инвестиционного цикла.

Цикл роста на сырьевые товары в РФ закончится

В целом 2018 год был для российского рынка транспортных услуг достаточно успешным. «Хотя все перевозчики, игроки рынка говорят: да, мы растем, но за счет того, что мы отобрали грузы у других, – отметила Л.Симонова. – На самом деле реальная грузовая база не растет или растет очень мало: перевозки в пределах 1%, грузооборот плюс 4% за счет удлинения плеча перевозок, за счет перевозок на Дальний Восток. Такую же картину мы видим и в портах, когда после 9% роста он переходит на 3-4%, это существенное снижение оборота. Причем если смотреть составляющую роста, то это, в основном, северные перевозки, каботажные перевозки».

«Что для нас не очень приятно – это прерывание цикла роста цен на сырьевые товары. Конечно, такого падения, как это было в 2015-2016 годах, не будет. Но тем не менее, порядка 7% минус. Именно энергетические проекты могут дать всплеск на рынке транспортно-логистических услуг».

Л.Симонова дала прогноз по рынку транспортно-экспедиторских услуг РФ. «Рост грузооборота в пределах 2,6%, грузоперевозок – максимум 1%. – Мы считаем, что 2019-2020 год будут неудачными. Дальше, в горизонте до 2025 года, прогнозы получше: грузов будет побольше, главное – преодолеть 2019 год».

По оценке Л.Симоновой, основными факторами снижения реальных темпов рынка транспортно-логистических услуг стали:

низкий темп роста ВВП,

снижение инвестиционного и потребительского спроса,

влияние санкций (это ударит по всем нашим энергетическим проектам),

замедление темпов роста мировой экономики и торговли.

О рынке международных heavylift перевозок

«На фоне других сегментов рынок «негабаритки» выглядит достаточно хорошо. Рост стоимостного рынка этого сегмента на 5,6%, его доля на рынке транспортных услуг составляет порядка 2% (1 млрд долларов), – отметила Л.Симонова. – Темпы роста достаточно высокие: в 2017 году это 6,4%, небольшое снижение в 2018. Мы видим реальное падение темпов роста в 2019 году».

Основными факторами снижения темпов роста она назвала уменьшение инвестиций в основной капитал – с 4,4% до 2,9% (по оценкам Минэкономразвития), в добывающую промышленность – с 8,6% до 0,3% (данные за 2018 год). «Рынок немного подсел, снижение физического объема инвестиционного импорта с 20,3% до 3,2%».

Прогноз на 2019 год – замедление темпов роста инвестиций и рынка негабаритных грузов.

«Автомобильный вид транспорта обеспечивает порядка 90% тоннажа и 65% объема рынка негабаритных и тяжеловесных грузов. Доля рынка в стоимостном объеме рынка автомобильных перевозок порядка 4,7%», – поделилась данными Л.Симонова.

«2019 год – неблагоприятный прогноз по рынку негабаритных и тяжеловесных грузов. Темпы роста ниже средних по рынку автоперевозок. Прогноз на 2020 годы и далее: мы считаем, что темпы роста будут опережать другие сегменты автомобильного рынка».

Б/у оборудование как лазейка, чтобы обойти санкции

Л.Симонова подвела итоги рынка международных перевозок негабаритных грузов в 2018 году. Основными из них стали:

резкое замедление динамики внешней торговли товарами инвестиционного назначения (84 группа ТН ВЭД) – плюс 0,5% по сравнению с 23,5% в 2017 году (в тоннах);

рост экспортного грузопотока на 12,9% на фоне девальвации рубля;

снижение импортного грузопотока на 1,5%, в том числе из Китая – на 4,2%;

рост поставок из ЕС на 9,1%, из Беларуси – на 46%. («Если посмотреть, что мы стали везти из наших инвестиционных товаров, то это оборудование, бывшее в употреблении, – отметила Л.Симонова. – Такой всплеск, по оценке экспертов, такая тенденция продолжатся. То есть китайское направление и поставка более дешевого китайского оборудования замедляется, а б/у оборудование забирается из Европы. Еще один фактор, почему пошел такой зигзаг, – санкции не распространяются на оборудование б/у. Нашли лазейку»);

Китай – крупнейший поставщик товаров инвестиционного назначения в РФ (35,9%);

доля ЕС увеличилась на 33,1% (доля Германии – до 9,8%);

основные импортируемые товары – дорожно-строительная техника, подъемное и насосное оборудование.

«Прогноз на 2019 год – продолжение тенденции роста поставок на экспорт, слабо отрицательная динамика импорта. На фоне других развивающихся стран мы выглядим достаточно прилично, – считает Л.Симонова. – Перспективы рынка перевозок НТГ на 2020-2022 годы – на 2,5 % выше, чем в среднем по рынку грузоперевозок. Фактор роста – начало реализации нацпроектов и крупных инвестиционных проектов за рубежом, что может дать резкий всплеск роста.

«Как минимум 2% роста мы теряем на санкциях и на ограничении доступа к международному рынку капиталов, к инвестициям, технологиям», – резюмировала она.