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100 лет “K” Line
08.04.2019

100 лет “K” Line

    • 5 апреля “K” Line отметила свое 100-летие. Обращаясь к сотрудникам и коллегам, президент и CEO компании Юкикадзу Мёчин напомнил ее историю – учредителем Kawasaki Kisen Kaisha стала верфь Kawasaki Dockyard (ныне – Kawasaki Heavy Industries), которая сама была создана незадолго до этого, в 1914 году.

    Бизнес-план у основателей Kawasaki Dockyard был заработать на войне – ожидалось, что спрос на продукцию судостроения в Первую мировую будет расти. Поначалу эта концепция работала, но, как довольно цинично выразился Юкикадзу Мёчин, «война закончилась раньше, чем ожидалось». А суда остались.

    И тогда 5 апреля 1919 года Kawasaki Dockyard учредил судоходную компанию, внеся в нее 11 судов. Уведомление о начале коммерческой деятельности было подано несколькими днями позднее, 8 апреля.

    В ролике, посвященном 100-летию со дня основания, “K” Line показала портрет отца-основателя, чье имя носит компания, первые учредительные документы, исторические фото сотрудников – и тех, кто работает в компании сейчас, свои первый контейнеровоз, рудовоз, ро-ро судно, PCTC – и новейшие суда. Называется это все «Совершая рейс во времени».

    Видео: “K” Line

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