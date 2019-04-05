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Жд экспорт через порты
05.04.2019

Жд экспорт через порты

    • Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за первый квартал 2019 года увеличилась на 5%, составив 80,6 млн тонн.        

    В структуре экспортного грузопотока 47% от всего объема погрузки приходится на уголь. На нефть приходится 28,3%, на черные металлы – 8%, на удобрения – 6,2%, на зерновые грузы – 2,8%.

    По данным РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 11,7%, нефти на 6,5%, руды на 23,1%, бумаги на 3,2% и лесных грузов на 4,4%.

    За первые три месяца погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 33,7 млн тонн (+1,3% к уровню 1 квартала 2018 года), в порты Юга – 20,6 млн тонн (+6,7%).

    Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 26,3 млн тонн, что на 8,8% больше показателя января-марта 2017 года.                    

    В марте этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 28,3 млн тонн. Это на 10,9% больше предыдущего месяца.

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