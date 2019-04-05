Отмена ледовых ограничений в Высоцке

Распоряжением капитана порта Высоцк в связи с фактическим улучшением ледовой обстановки на акватории порта и на подходах к нему с 00-00 8 апреля все ледовые ограничения снимаются.

В то же время, в связи с сохранение возможности выноса на подходные пути отдельных дрейфовых льдин, оторванных от берегового припая, рекомендовано соблюдать осторожность, особенно в ночное время, и использовать рекомендации капитана ледокола «Капитан Измайлов».

Распоряжением капитана порта Выборг в связи с фактическим улучшением ледовой обстановки на акватории порта и на подходах к нему и ледовыми прогнозами с 00-00 5 апреля допускаются к плаванию во льдах – только под проводкой ледокола – жесткие баржебуксирные сцепки с ледовыми усилениями класса Ice1 и выше.