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05.04.2019

Финансы «РЖД Логистики»

    • АО «РЖД Логистика» опубликовало финансовые показатели за 2018 год. Как сообщили SeaNews в компании, выручка выросла на 21% до 40,9 млрд рублей.

    Операционная прибыль увеличилась на 7% до 3,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей, на 17% больше, чем годом ранее.

    Общий объем обработанных грузов составил 63,2 млн тонн, что на 4% выше результата за 2017 год.

    «В условиях работы в рамках бизнес-модели «без активов» важнейшую роль в обеспечении эффективного и успешного развития Компании играют человеческие ресурсы и, прежде всего, производительность труда. В 2018 году данный показатель обновил свои максимумы и достиг 586 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 8,5%. Выручка на одного сотрудника выросла на 23% и составила 6,77 млн рублей на человека в месяц», — отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

    Основной вклад в увеличение доходов компании внесли услуги «логистический аутсорсинг для промышленных предприятий» и «грузовая логистика». Конкурентным преимуществом в данном сегменте является сильная экспертиза по всем аспектам управления цепями поставок. Это позволяет предлагать уникальные комплексные решения в области оптимизации работы промышленной железнодорожной инфраструктуры предприятий и координации технологий заказчика с технологиями железной дороги. 

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