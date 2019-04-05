Через границу без таможни и пограничников

По информации пресс-службы Росморречфлота, постановлением правительства РФ от 28.03.2019 №341 «Об особенностях пересечения российскими и иностранными судами государственной границы Российской Федерации на море» расширен перечень случаев, при которых допускается неоднократное пересечение судами морской границы без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля.

Применительно к российским и иностранным судам, убывающим из российских портов с последующим прибытием в российские порты без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств неоднократное пересечение морской границы без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля допускается в следующих случаях:

убытие российских судов из портов в целях торгового мореплавания во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне и (или) на континентальном шельфе РФ с последующим прибытием в российские порты;

плавание иностранных судов между российскими портами, а также их убытие из портов во внутренние морские воды или в территориальное море РФ в целях торгового мореплавания, за исключением деятельности, связанной с использованием судов для рыболовства, с последующим прибытием в российские порты;

плавание российских и иностранных судов между российскими портами с заходом в территориальные моря иностранных государств при переходе через Балтийское, Охотское или Японское моря и примыкающие к ним проливы;

убытие российских ледоколов из российских портов в исключительные экономические зоны и (или) территориальные моря иностранных государств, расположенные в Балтийском, Охотском и Японском морях, для осуществления ледокольной проводки с последующим прибытием в российские порты;

убытие иностранных судов из российских портов в исключительную экономическую зону РФ в целях осуществления морских научных исследований с последующим прибытием в российские порты,

убытие иностранных судов из российских портов на континентальный шельф РФ в целях выполнения работ по поиску, разведке и освоению месторождений углеводородного сырья на континентальном шельфе РФ, обеспечения функционирования морских плавучих платформ, зарегистрированных под флагом РФ, а также в целях создания, эксплуатации и использования искусственных островов, установок и сооружений, в том числе морских стационарных платформ, на континентальном шельфе РФ с последующим прибытием в российские порты;

убытие иностранных спортивных парусных судов из российских портов для участия в соревнованиях по парусному спорту с последующим прибытием в морские порты.

Применительно к российским судам, прошедшим пограничный, таможенный и иные виды контроля при убытии с территории РФ, прибывающих на территорию РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с территории России, неоднократное пересечение морской границы без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля допускается в следующих случаях:

плавание через территориальное море РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с территории РФ;

заход во внутренние морские воды и в территориальное море РФ для перегрузки уловов, добытых в районах, определенных Правительством РФ, и подлежащих доставке на территорию России при неблагоприятных гидрометеорологических условиях, не позволяющих осуществлять перегрузку уловов за пределами территориального моря РФ.

С полным текстом постановления можно ознакомиться ниже.

Постановление