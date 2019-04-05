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05.04.2019

CEVA повезет из Китая в Европу автотранспортом

    • На этой неделе CEVA Logistics успешно завершила тестовую автомобильную перевозку по системе МДП из Китая в Испанию. Время транзита составило 16 дней. Маршрут пролегал через территорию Казахстана, России, Белоруссии, Германии и Франции. Автомобиль с 7 тоннами одежды, отправленной в адрес ведущего мирового ритейлера, преодолел расстояние более 13,6 тыс. км.

    Никаких промежуточных досмотров после того, как контейнер опломбировали в Хоргосе и до того, как сняли пломбу в Испании, не было, подчеркнули в CEVA Logistics.

    Это была последняя тестовая отправка по маршруту Китай – Европа перед запуском сервиса на регулярной основе. Отправки планируются из/в Европу планируются дважды в неделю уже в этом месяце. При этом конкретные даты отгрузки и выгрузки могут меняться в зависимости от потребностей клиентов. Помимо FCL-сервиса, с июня этого года планируется запустить LCL-сервис для сборных грузов.

    В компании считают, что сервис имеет хорошие перспективы и представляет собой реальную альтернативу жд и авиаперевозкам. По словам представителя CEVA Logistics North Asia, доставка автотранспортом более чем на 40% дешевле, чем самолетом, и по меньшей мере на 10% быстрее, чем по железной дороге.

    Напомним, в феврале этого года CEVA совместно с Alblas International Logistics выполнили первую перевозку по процедуре МДП из Китая в Европу. Новый сервис партнеры также будут развивать вместе.

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