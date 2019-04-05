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Авторынок выбирает направление движения
05.04.2019

Авторынок выбирает направление движения

    • По итогам первого квартала месяцев 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России упали на 0,3% и составили 391,7 тыс. единиц. 

    По данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте продажи увеличились на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 160,2 тыс. автомобилей. Относительно предыдущего месяца продажи выросли на 24,7%.

    «Небольшой плюс в мартовских продажах, следующий за схожим маленьким минусом в феврале, предполагает, что рынок еще выбирает направление движения в этом году, – прокомментировал итоги марта председатель комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – Кумулятивные продажи в первом квартале были почти на уровне прошлого года, но достигнуты значительно бОльшим усилием участников рынка, так как покупательский спрос пока отстает от темпа, заданного год назад. Государственные субсидии для бюджетных автомобилей, доступные с марта, очевидно, также помогли в целом улучшить картину рынка за прошедший месяц».

    В марте в пятерке лидеров произошли небольшие изменения. Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 10,1% до 33,8 тыс. автомобилей.

    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в марте выросли на 2,4% до 19,6 тыс. автомобилей.

    На третьем месте остается Hyundai – минус 2,3% (16,3 тыс. авто) к уровню марте 2018 года.

    Продажи Renault также упали на 7,1% по сравнению с мартом прошлого года, составив 13,1 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

    Toyota в марте потеснила Volkswagen и вышла на пятое место. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 9,2 тыс. – на 3,5% больше, чем годом ранее.

    Наиболее значительный рост продаж в марте относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Geely (в 4,4 раз), Haval (в 3,5 раза), HTM (в 3,5 раза) и Suzuki (в 2,2 раза). 
    Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года коммерческие автомобили Mercedes-Benz (-75%), Honda (-60%), Lifan (-63%), smart (-55%)и коммерческие автомобили Iveco (-53%).

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