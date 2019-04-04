В Новороссийске тестируют усовершенствованный портал «Морской порт»

Новороссийская таможня сообщила, что с февраля этого года на Новороссийском центральном таможенном посту осуществляется тестирование новой версии комплекса программных средств «Портал Морской порт». До этого с мая 2017 года на этом же посту тестировали предыдущую версию портала.

«Новая версия включила в себя все положительные моменты из предыдущих версий, при этом разработчиками были устранены выявленные в процессе работы с КПС недостатки. Так, по аналогии с автомобильными пунктами пропуска, появится возможность отслеживать обратный вывоз временного ввезенных транспортных средств международной перевозки по всем морским пунктам пропуска Российской Федерации», – говорится в сообщении таможни.

Новая, усовершенствованная версия КПС «Портал Морской порт», рассчитывают в таможне, позволит оптимизировать информационное общение между всеми участниками процесса. Сами участники процесса не столь оптимистичны.

По мнению членов ЮРАМА, представляющих интересы морских перевозчиков, новая версия, как и прежняя, строится на алгоритмах, применяемых на автомобильном транспорте и не учитывает особенностей технологических процессов перевозки грузов морским (водным) транспортом, процессов обработки судов в портах. Поэтому, считают в Ассоциации, необходима полная и глубокая переработка программы.

Кроме того, российский портал не стыкуется с теми информационными системами, которые используются для подачи информации в международной практике и элементарно использует другие стандарты передачи информации. Учитывая международный характер морских перевозок, это создает барьер для бизнеса.

Фото: Новороссийская таможня