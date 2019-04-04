«Оборонлогистика» заключила госконтракты

ООО «Оборонлогистика» подписала государственные контракты с Минобороны России на оказание транспортных услуг по доставке грузов в 2019 году на Новую Землю и Дальний Восток.

Как рассказали SeaNews в компании, с июля по октябрь будут осуществляться перевозки в пункты архипелага Новая Земля и обратно, и с апреля 2019 года по март 2020 года по линиям Дальневосточного морского бассейна. В рамках контрактов планируется доставить более 15 тыс. тонн грузов.

Доставка грузов будет выполняться собственным флотом «Оборонлогистики», а также судами компаний-партнеров по заранее проработанным маршрутам в соответствии с тарифами, определенными Концепцией транспортного обеспечения в Арктической зоне Российской Федерации и Дальневосточном регионе.

Контракты заключены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации об определении ООО «Оборонлогистика» единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России работ и услуг в 2019 и 2020 году, связанных с доставкой грузов в Арктическую зону Российской Федерации и Дальневосточный регион.