NYK идет в разведку

Ocean Geo-Frontier Co. Ltd (OGF), совместное предприятие NYK с партнерами, заключили соглашение с Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation – JOGMEC) об оказании услуг по геофизической разведке. Договор подписан сроком до 10 лет с ежегодным продлением.

Ранее, напомнили в NYK, в 2018 году японское правительство одобрило Третий базовый план морской политики в области добычи полезных ископаемых в водах Японии, вследствие чего ожидается увеличение потребности в проведении разведывательных работ.

В феврале 2018 года NYK в партнерстве с Hitachi Ltd. и PGS Geophysical AS подал заявку на участие в тендере JOGMEC, а декабре этого же года они создали компанию OGF.

OGF будет выступать оператором принадлежащего JOGMEC судна сейсморазведки и проводить разведку месторождений нефти и газа в водах Японии, обеспечивать управление судном, получать и обрабатывать данные геофизической разведки, а также поставлять необходимое оборудование.