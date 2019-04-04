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Калининград будет экспортировать в Китай
04.04.2019

Калининград будет экспортировать в Китай

    • Калининградская область намерена развивать поставки своей сельхозпродукции на азиатские рынки. Такую задачу поставил губернатор Антон Алиханов в ходе заседания регионального правительства обсуждалось развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса.

    А. Алиханов отметил необходимость развития новых направлений экспорта – на азиатские рынки. Этому может способствовать проект организации транзита контейнерных поездов сообщения «Китай – Европа – Китай» (через российско-польские пограничные переходы с перегрузом контейнеров на Калининградской железной дороге).

    «Аграрный рынок – тяжелый, там особо сильно никого не ждут. Емкость европейского рынка ограничена, больше на Европу сейчас никто не сможет вести продукцию. Азиатский рынок – единственный, который нас может спасти. Калининградская железная дорога благодаря усилиям коллег смогла привести серьезный транспортный поток из Китая в Европу через нас. Калининградская область – единственный регион Российской Федерации, который в рамках этого логистического проекта может что-то себе привозить из Азии и наоборот, и, соответственно, иметь доступ на азиатские рынки», – цитирует пресс-служба регионального правительства А.Алиханова.

    Губернатор поручил проработать вместе с сельхозтоваропризводителями вопрос поставок в страны Азии посредством железной дороги и в этом году сформировать первую поставку.

    Как сообщает пресс-служба, ссылаясь на данные Калининградской областной таможни, в 2018 году регион увеличил объем экспорта сельхозпродукции к уровню 2017 году на 42% (на 380 млн долларов). На внешний рынок было поставлено сельскохозяйственных товаров на сумму около 1,3 млрд долларов. Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья занимает основную долю экспорта Калининградской области. По итогам 2018 года этот показатель составил 64%. При этом, по предварительным данным, доля Калининградской области в общероссийском объеме экспорта сельхозпродукции в 2018 году увеличилась с 4,4% до 5%.

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