Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Финансы и TEU Global Ports
03.04.2019

Тайм-слотирование для генгрузов

    • «Петролеспорт» ввел в действие дополнительный IT-сервис – систему тайм-слотирования завоза генеральных грузов.

    По информации компании, интегрированный сервис через информационную систему «Петролеспорта» дает возможность клиенту, исключив переписку по электронной почте и создание бумажных носителей, оформить заявку и получить согласование на ввоз генеральных грузов на территорию порта для дальнейшей затарки в контейнеры либо отправки балком.

    Новая система обеспечивает автоматическое согласование заявки со складом, службой безопасности и операционными службами «Петролеспорта». Затем клиент создает автовизит и выбирает удобное время для доставки груза в порт. При этом при возникновении задержек с подачей машины клиент может оперативно заменить забронированный слот.

    Дополнительно в рамках сервиса «Петролепорт» предоставляет услугу по согласованию с пограничной службой разового посещения терминала водителем.

    Новый инструмент, отмечают в ПЛП, позволяет клиентам значительно упростить механизм согласования и процедуру завоза генеральных грузов в порт, а терминалу – улучшить планирование своей оперативной работы.

    Система тайм-слотирования завоза генеральных грузов разработана «Петролеспортом» совместно с входящей в группу Global Ports компанией «РОЛИС», являющейся разработчиком IT-систем управления терминалами и сервисных IT-технологий.

    162

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.03.2019
    В подводном царстве
    Equinor заснял, как работает под водой разработанный компанией концепт электронного спускаемого аппарата с дистанционным управлением. По информации компании, […]
    Equinorавтономная системаВидеоИнновации
    0
    06.02.2019
    Это как Uber для грузоперевозок
    Александр Варваренко, основатель группы VARAMAR и CEO и основатель онлайн-платформы SHIPNEXT, рассказал SeaNews о логике, задачах и дальнейшем развитии проекта и поделился своим мнением о цифровых перспективах морской отрасли в целом
    ITVaramarТехнологииШиппинг
    0
    07.03.2019
    Струнный транспорт на морской почве
    О струнной модели транспортной системы академика Анатолия Юницкого в (условно) сухопутном ее приложении SeaNews писал еще в 2001 […]
    ВидеоИнновацииПортыТехнологии
    1
    03.04.2019
    Грузооборот российского транспорта
    Морские перевозки выросли, речные снизились
    2019АвиаперевозкиАвтотранспортГрузооборот
    0
    19.02.2019
    Инновационное судно
    Для high cube контейнеров
    DamenИнновацииКонтейнерыТехнологии
    3
    03.04.2019
    Global Ports продал нефтяной бизнес
    Вместе с ним из VEOS вышел Vopak
    Global PortsM&ARoyal Vopak Слияния и поглощения
    0
    11.03.2019
    Грузооборот российского транспорта
    По итогам первого месяца 2019 года перевозки грузов российским транспортом составили 571,3 млн тонн. Это на 4,3% больше […]
    2019АвтотранспортГрузооборотМорской транспорт
    0
    16.01.2019
    Ферма в контейнере
    CMA CGM принял решение поддержать проект компании Agricool по использованию контейнеров в сельском хозяйстве в городских условиях. Agricool, […]
    CMA CGMИнновацииТехнологии
    0
    14.03.2019
    Ботик Петра встал на колеса
    «РЖД Логистика» поделилась опытом перевозки точной копии ботика Петра I, одного из старейших сохранившихся кораблей русского флота, в […]
    АвтотранспортРЖД Логистика
    0
    25.02.2019
    Колеса для Lorus
    Логистический оператор Lorus SCM, принадлежащий ПАО «Соллерс», до конца 2019 года планирует закупить в лизинг 600 мало- и […]
    АвтоперевозкиАвтотранспортЛогистикаЛорус
    0
    28.03.2019
    Global Ports отчитался по деньгам
    Впервые за 5 лет рост EBITDA и самый низкий с 2014 года уровень долга
    2018Global PortsГрузооборотКонтейнерные перевозки
    0
    25.01.2019
    3 часа вместо 3 дней
    «Магнит» переходит на электронные транспортные накладные
    ITАвтотранспортРитейлТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.04.2019 Eurogate снизил прибыль
    03.04.2019 FESCO о служебном расследовании
    02.04.2019 MSC получает контроль над хабом
    01.04.2019 Контейнерный поезд Электроугли – Хабаровск
    01.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2019
    29.03.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД