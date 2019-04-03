Тайм-слотирование для генгрузов

«Петролеспорт» ввел в действие дополнительный IT-сервис – систему тайм-слотирования завоза генеральных грузов.

По информации компании, интегрированный сервис через информационную систему «Петролеспорта» дает возможность клиенту, исключив переписку по электронной почте и создание бумажных носителей, оформить заявку и получить согласование на ввоз генеральных грузов на территорию порта для дальнейшей затарки в контейнеры либо отправки балком.

Новая система обеспечивает автоматическое согласование заявки со складом, службой безопасности и операционными службами «Петролеспорта». Затем клиент создает автовизит и выбирает удобное время для доставки груза в порт. При этом при возникновении задержек с подачей машины клиент может оперативно заменить забронированный слот.

Дополнительно в рамках сервиса «Петролепорт» предоставляет услугу по согласованию с пограничной службой разового посещения терминала водителем.

Новый инструмент, отмечают в ПЛП, позволяет клиентам значительно упростить механизм согласования и процедуру завоза генеральных грузов в порт, а терминалу – улучшить планирование своей оперативной работы.

Система тайм-слотирования завоза генеральных грузов разработана «Петролеспортом» совместно с входящей в группу Global Ports компанией «РОЛИС», являющейся разработчиком IT-систем управления терминалами и сервисных IT-технологий.