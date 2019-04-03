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Отставка в Maersk
03.04.2019

Отставка в Maersk

    • Клаус Хеммингсен, заместитель CEO A.P.Moller-Maersk A/S (APMM) и CEO энергетического дивизиона группы, в конце июня этого года уходит со своих постов и из компании, «успешно завершив выделение нефтяного и сопутствующего бизнесов из структуры APMM», сообщили SeaNews в группе.

    В составе правления APMM, таким образом, останутся CEO Сорен Скоу, CFO Каролина Дюбек-Хаппе, Винсент Клерк, Сорен Тофт и Мортен Энгельстофт.

    К.Хеммингсен пришел в APMM на стажировку в 1981 году, в разные годы он занимал различные должности, в том числе руководил Maersk Drilling. В 2007 он вошел в состав правления, а с 2016 года занимал должность заместителя CEO APMM и CEO энергетического дивизиона группы. 

    На вчерашнем общем годовом собрании акционеров APMM он был избран председателем Совета директоров новой компании The Drilling Company of 1972, которая создается на основе бурового бизнеса группы, Maersk Drilling.

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