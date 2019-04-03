Отмена рейсов на трейде Азия – Европа

OOCL сообщает о отмене рейсы на трейде Азия – Европа в связи с ожидаемым низким спросом в Китае из-за майских праздников.

На направлении Азия – Северная Европа снимаются рейсы на сервисах:

Loop 1 – с выходом из Шанхая на 18 неделе 5 мая и прибытием в Зебрюгге на 23 неделе 8 июня;

Loop 3 – с выходом из Гамбурга на 21 неделе 21 мая;

Loop 4 – с выходом из Тяньцзиня на 18 неделе 2 мая и прибытием в Дюнкерк на 24 неделе 10 июня;

Loop 7 – с выходом из Нинбо на 17 неделе 28 апреля и прибытием в Антверпен на 22 неделе 31 мая;

Loop 7 – с выходом из Нинбо на 19 неделе 12 мая и прибытием в Антверпен на 24 неделе 14 июня.

На направлении Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море отменяется рейс: