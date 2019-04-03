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Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
03.04.2019

Отмена рейсов на трейде Азия – Европа

    • OOCL сообщает о отмене рейсы на трейде Азия – Европа в связи с ожидаемым низким спросом в Китае из-за майских праздников.

    На направлении Азия – Северная Европа снимаются рейсы на сервисах:

    • Loop 1 – с выходом из Шанхая на 18 неделе 5 мая и прибытием в Зебрюгге на 23 неделе 8 июня;
    • Loop 3 – с выходом из Гамбурга на 21 неделе 21 мая;
    • Loop 4 – с выходом из Тяньцзиня на 18 неделе 2 мая и прибытием в Дюнкерк на 24 неделе 10 июня;
    • Loop 7 – с выходом из Нинбо на 17 неделе 28 апреля и прибытием в Антверпен на 22 неделе 31 мая;
    • Loop 7 – с выходом из Нинбо на 19 неделе 12 мая и прибытием в Антверпен на 24 неделе 14 июня.

    На направлении Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море отменяется рейс:

    • EM2 – с выходом из Циндао на 16 неделе 18 апреля и прибытием в Ашдод на 20 неделе 14 мая.
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