Maersk отстраивает буровой бизнес

Акционеры A.P. Moller-Maersk A/S на своем годовом общем собрании 2 апреля в Копенгагене приняли предложение Совета директоров по выведению бурового бизнеса в отдельную компанию, The Drilling Company of 1972 A/S.

Председателем совета директоров новой компании избран Клаус Хеммингсен, также в состав Совета директоров вошли Роберт М. Уггла, Кэтлин МакАллистер, Мартин Н. Ларсен, Роберт Роутс и Алистер Максвелл.

Аудитором The Drilling Company of 1972 избрана PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ниже – опубликованное Maersk видео о работе Maersk Drilling – цифры, факты и просто красивые картинки.

Видео: Maersk Drilling