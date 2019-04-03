Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Maersk отстраивает буровой бизнес
03.04.2019

Maersk отстраивает буровой бизнес

    • Акционеры A.P. Moller-Maersk A/S на своем годовом общем собрании 2 апреля в Копенгагене приняли предложение Совета директоров по выведению бурового бизнеса в отдельную компанию, The Drilling Company of 1972 A/S.

    Председателем совета директоров новой компании избран Клаус Хеммингсен, также в состав Совета директоров вошли Роберт М. Уггла, Кэтлин МакАллистер, Мартин Н. Ларсен, Роберт Роутс и Алистер Максвелл.

    Аудитором The Drilling Company of 1972 избрана PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

    Ниже – опубликованное Maersk видео о работе Maersk Drilling – цифры, факты и просто красивые картинки.

    Видео: Maersk Drilling

    107

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2019
    Японский сериал про СПГ-буксир
    MOL опубликовал целый сериал о создании своего буксира «Ishin» – первого в Японии, использующего в качестве бункерного топлива […]
    MOLБуксирВидеоСПГ
    0
    20.03.2019
    Первая СПГ-бункеровка в Польше
    Польша провела первую операцию по бункеровке морских судов сжиженным природным газом. 13 марта 54 тонны СПГ было поставлено […]
    БункеровкаВидеоГданьскГдыня
    0
    29.03.2019
    В подводном царстве
    Equinor заснял, как работает под водой разработанный компанией концепт электронного спускаемого аппарата с дистанционным управлением. По информации компании, […]
    Equinorавтономная системаВидеоИнновации
    0
    13.03.2019
    Новый SSV Maersk
    Maersk Supply Service показал свое новое судно Subsea Supply Vessel (SSV) I-класса, «Maersk Inventor». Проект был разработан совместно […]
    MaerskSubsea Supply VesselВидео
    0
    25.02.2019
    Модернизация платформы «Molikpaq» – видео
    Головокружительно
    LiebherrSakhalin EnergyВидеоМодернизация
    0
    07.02.2019
    Maersk готовит Maersk Drilling к отделению
    Опубликована финансовая отчетность
    2018IPOMaerskMaersk Drilling
    0
    12.02.2019
    Из Петербурга в Арктику – видео
    «Газпром нефть» опубликовала видео перехода ледокола «Андрей Вилькицкий» из Петербурга в Арктику. Просто очень красиво. Видео: Газпром нефть
    Андрей ВилькицкийАрктикаВидеоГазпром нефть
    0
    22.02.2019
    Как выгружают шиптушоры
    Видео
    APM TerminalsВидеоКонтейнерный терминалКраны
    0
    14.02.2019
    Самый большой контейнеровоз в Гдыне – видео
    12 февраля в Гдыню совершил судозаход самый большой контейнеровоз, который когда-либо доводилось принимать порту – «Charlotte Maersk» вместимостью […]
    MaerskВидеоГдыняМегаконтейнеровоз
    0
    28.01.2019
    Самый большой контейнеровоз в порту – видео
    Контейнеровоз «ONE Columba» стал самым большим судном, когда-либо заходившим в порт Лаем-Чабанг в Таиланде. Само событие состоялось в […]
    ONEВидеоКонтейнеровозыПорт
    0
    26.03.2019
    Если груз ни в какие ворота не лезет
    HoeghAutoliners сделал ролик о решениях, разработанных компанией для транспортировки негабаритов – широких и длинномерных грузов, а также проектных […]
    Hoegh AutolinersВидеоНегабарит
    0
    18.03.2019
    У берегов Франции ликвидируют нефтеразлив
    С затонувшего судна Grimaldi. На борту были опасные грузы
    АварияВидеоЛиквидацияНефть
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.04.2019 Eurogate снизил прибыль
    03.04.2019 FESCO о служебном расследовании
    02.04.2019 MSC получает контроль над хабом
    01.04.2019 Контейнерный поезд Электроугли – Хабаровск
    01.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2019
    29.03.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД