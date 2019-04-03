Грузооборот российского транспорта

По итогам первых двух месяцев 2019 года перевозки грузов российским транспортом составили 1,130 млрд тонн. Это на 2,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 712,8 млн тонн, на 3,5% больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 2 месяцами 2018 года выросли на 0,7% до 205,6 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 205 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,8%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-февраль 2019 года снизился на 4,8% до 4 млн тонн. В то же время перевозки морским транспортом выросли – на 6,9% до 3,1 млн тонн.

Объем перевозок воздушным транспортом сохранился на уровне прошлого года и составил 0,15 млн тонн.

В феврале 2019 года в сравнении с предыдущим месяцем положительная динамика наблюдается только в автомобильных перевозках.