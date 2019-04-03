Eurogate снизил прибыль

Eurogate опубликовал финансовые показатели по итогам 2018 года.

Выручка группы снизилась на 0,6% до 604 млн евро, показатель EBITDA – на 14,1% до 125,8 млн евро. Операционная прибыль упала на 20,9% до 79,3 млн евро.

Чиста прибыль по итогам 2018 года составила 67,3 млн евро, на 20,9% ниже, чем годом ранее. Падение в компании объясняют высокой базой предыдущего года, обусловленной разовыми факторами.

Капитальные затраты выросли на 48% до 37,7 млн евро.

Напомним, суммарный контейнерооборот терминалов Eurogate составил в 2018 году 14,1 млн TEU, на 2,2% меньше, чем в 2017 году.