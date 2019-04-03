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Дноуглубление на «Звезде» будут проводить китайцы
03.04.2019

Дноуглубление на «Звезде» будут проводить китайцы

    • Росморречфлот подтвердил право китайской China Communications Construction на проведение дноуглубительных работ в акватории бухты Большой камень 19 судами под флагами иностранных государств – КНР  Люксембург, Палау, Маврикий, Сьерра-Лионе. Работы включают в себя организацию подходного канала и обеспечение необходимой глубины у гидротехнических сооружений: причалов, набережных, пирса и сухого дока, что позволит ССК «Звезда» строить и спускать на воду суда без ограничений их тоннажа и осадки. 

    Для получения разрешений на каботаж иностранных судов проводилась юридическая экспертиза корпоративных и судовых документов судовладельцев, были получены необходимые сертификаты по безопасности мореплавания, кроме того предоставлено обоснование не только правовой допустимости и безопасности судов, но и экономической, технической необходимости привлечения иностранного флота для проведения дноуглубительных работ в каботаже. Проводились корректирующие мероприятия и в отношении документов-оснований для проведения работ.

    По информации петербургского адвокатского бюро «Инмарин», в ходе рассмотрения этого заявления в Россморречфлот поступили предложения о выполнении испрашиваемых работ со стороны российских судовладельцев, однако поступившие предложения были отклонены юристами заявителя по техническим и иным мотивам. После изучения предоставленных сведений и документов федеральные власти дали разрешение на заход судов китайского судовладельца в российские территориальные воды бухты Большой Камень, где уже дан старт дноуглубительным работам.

    Как отмечают в «Инмарин», дело по получению разрешения на каботаж для такого количества иностранных судов единовременно станет наглядным примером для всех иностранных компаний, заинтересованных в выходе на российский рынок в условиях, когда требуемые типы и объемы судов отсутствуют в составе национального флота.

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