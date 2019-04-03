«БашВолготанкер» открыл навигацию

1 апреля судоходная компания «БашВолготанкер» открыла навигацию 2019. Первым в рейс в этом году вышел из Ростова-на-Дону танкер «Волгонефть-266».

В ближайшие дни состоится первая в навигации 2019 погрузка танкера. На саратовский нефтеналивной терминал планируется поставить «Волгонефть-152», которая после налива нефтепродуктов отправится в порт Кавказ.

Основной состав флота СК «БашВолготанкер» в течение месяца будет принят в эксплуатацию на новый навигационный период после планового технического обслуживания и ремонта. Всего для перевозок компания в навигацию 2019 задействует около 100 судов танкерного и барже-буксирного флота.

Как рассказали SeaNews в компании, в 2019 году «БашВолготанкер» намерен сохранить объемы перевозок на уровне прошлого года. В минувший навигационный период по внутренним водным путям судоходная компания перевезла в общей сложности 1,8 млн тонн светлых и темных нефтепродуктов. Основной поток грузов пойдет из Башкортостана, где открытие навигации ожидается 18 апреля — в зависимости от ледовой обстановки. Первыми под погрузку встанут составы модернизированных барж «Бельская» с буксирами-толкачами типа «Урал». После погрузки суда направятся по реке Белой до Нагаевского рейдово-перегрузочного комплекса, где груз будет перевален на танкеры, которые доставят его к местам назначения в южном направлении в порт Кавказ и в северном в Санкт-Петербург.