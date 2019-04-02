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Назначен новый CEO Containerships
02.04.2019

Назначен новый CEO Containerships

    • CMA CGM Group объявил об объединении Containerships и MacAndrews под единый бренд Containerships. Новым CEO Containerships назначен Клод Лебель, который до этого занимал должность CEO MacAndrews.

    «Новый бренд Containerships интегрируется в стратегию CMA CGM Group, направленную на расширение охвата региональных рынков и разработки индивидуальных решений для клиентов», – говорится в официальном заявлении CMA CGM.

    Теперь Containerships будет управлять флотом из 32 судов и автопарком, состоящим из 700 большегрузов. Объединенная сеть сервисов (с учетом MacAndrews) включает 26 морских и 8 внутренних сервисов с заходами в 64 порта.

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