Назначен новый CEO Containerships

CMA CGM Group объявил об объединении Containerships и MacAndrews под единый бренд Containerships. Новым CEO Containerships назначен Клод Лебель, который до этого занимал должность CEO MacAndrews.

«Новый бренд Containerships интегрируется в стратегию CMA CGM Group, направленную на расширение охвата региональных рынков и разработки индивидуальных решений для клиентов», – говорится в официальном заявлении CMA CGM.

Теперь Containerships будет управлять флотом из 32 судов и автопарком, состоящим из 700 большегрузов. Объединенная сеть сервисов (с учетом MacAndrews) включает 26 морских и 8 внутренних сервисов с заходами в 64 порта.