На Таймыре построят порт

Одобрен список проектов, которые реализуются в составе комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», а также утвержден их план. Соответствующее распоряжение от 29 марта 2019 года №571-р за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно сопроводительной справке, в КИП «Енисейская Сибирь» входит 32 проекта, представленных частными инвесторами. В их числе разработка и обустройство Пайяхской группы месторождений и строительство морского терминала «Порт бухта Север», создание железнодорожной и автодорожной инфраструктуры Бейского угольного месторождения, создание в Республике Хакасия оператора парка с применением инновационных вагонов для отгрузки угля с Бейского каменноугольного месторождения, а также строительство угольного перегрузочного терминала в районе мыса Бурный и создание трансграничного автомобильного коридора Красноярск – Абакан – Кызыл – Хандагайты – Улангом – Ховд – Урумчи.

Отмечается, что целью КИП «Енисейская Сибирь» является активизация социально-экономического развития Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва, снятие инфраструктурных ограничений, ускорение экономического роста в регионе, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест.

С документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

571-r.pdf