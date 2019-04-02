MSC получает контроль над хабом

Contship Italia и Itaterminaux S. a.r.l., дочерняя структура Terminal Investment Ltd (TiL), достигли договоренности о выкупе 50% акций CSM Italia Gate S.p.A., которой принадлежит контейнерный терминал Medcenter S. p.A. (MCT) в Джойя-Тауро.

До этого TiL уже принадлежало 50% в CSM Italia Gate S.p.A. В результате TiL будет единственным собственником терминала.

Условия сделки стороны не раскрывают. Сделка подлежит согласованию с соответствующими регулирующими органами.

Напомним, что TiL, основанный MSC в 2000 году, занимается инвестициями, развитием и управлением контейнерными терминалами в разных странах мира. MSC переход контейнерного терминала в Джойя-Тауро в собственность TiL фактически дает контроль над собственным хабом в центрально-средиземноморском регионе, который дополнит терминалы партнера MSC по альянсу 2М Maersk Line в восточном (Суэц) и западном (Альхесирас) сегментах региона.