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MSC получает контроль над хабом
02.04.2019

MSC получает контроль над хабом

    • Contship Italia и Itaterminaux S. a.r.l., дочерняя структура Terminal Investment Ltd (TiL), достигли договоренности о выкупе 50% акций CSM Italia Gate S.p.A., которой принадлежит контейнерный терминал Medcenter S. p.A. (MCT) в Джойя-Тауро. 

    До этого TiL уже принадлежало 50% в CSM Italia Gate S.p.A. В результате TiL будет единственным собственником терминала.
    Условия сделки стороны не раскрывают. Сделка подлежит согласованию с соответствующими регулирующими органами. 

    Напомним, что TiL, основанный MSC в 2000 году, занимается инвестициями, развитием и управлением контейнерными терминалами в разных странах мира. MSC переход контейнерного терминала в Джойя-Тауро в собственность TiL фактически дает контроль над собственным хабом в центрально-средиземноморском регионе, который дополнит терминалы партнера MSC по альянсу 2М Maersk Line в восточном (Суэц) и западном (Альхесирас) сегментах региона.

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