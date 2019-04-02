Maersk передумал продавать Maersk Supply Service

A.P. Moller-Maersk принял решение не продавать Maersk Supply Service. Ранее в рамках стратегии, направленной на разделение транспортно-логистического и энергетического бизнеса и вывода энергетических активов из состава группы Maersk с четвертого квартала 2017 года прекратил учет финансовых показателей Maersk Supply Service в «общем зачете».

Как сообщили SeaNews в группе, несмотря на продолжительные усилия, привлекательного решения по отделению Maersk Supply Service найдено не было, в первую очередь вследствие сложной рыночной конъюнктуры, характеризующейся избытком предложения на рынке судов снабжения оффшорных проектов.

«Стратегическое развитие Maersk Supply Service с целью диверсификации бизнеса компании и выхода на новые рынки продолжится, и компания будет работать как самостоятельная структура, а не как интегрированное подразделение A.P. Moller-Maersk», – говорится в сообщении группы.

Финансовые показатели Maersk Supply Service будут включены в отчет A.P. Moller-Maersk в показателях сегмента Manufacturing & Others, при этом будут учитываться данные компании за предыдущие периоды.

По итогам 2018 года выручка Maersk Supply Service составила 263 млн долларов, EBITDA – 3 млн долларов.