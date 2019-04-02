Японский сериал про СПГ-буксир

MOL опубликовал целый сериал о создании своего буксира «Ishin» – первого в Японии, использующего в качестве бункерного топлива сжиженный природный газ.
Напомним, судно было сдано в эксплуатацию в феврале этого года.
Длина буксира составляет 43,6 м, ширина – 9,2 м, осадка – 3,1 м. Буксир оснащен двумя двухтопливными двигателями. Танк для хранения СПГ расположен на открытой палубе судна, что удобно для бункеровки.
Судно работает под управлением Nihon Tug-Boat, одной из компаний MOl Group. Бункеровку буксира осуществляет Osaka Gas методом автогазовоз – судно.
Вот так его строили
Вот так устанавливали СПГ-танк и винты
А вот так его торжественно принимали
Видео: MOL Channel