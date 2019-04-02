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Бассейны открыли навигации
02.04.2019

Бассейны открыли навигации

    • В первый день апреля открылся сезон навигаций. На Волго-Донском судоходном канале состоялось торжественное открытие 68-й навигации. Первыми в навигацию 2019 года через шлюз №1 прошли буксиры «Профессор Рыжов» «Волжского пароходства», «Муссон» и «Сарбас» ООО «Морвенна-АСТ».

    В южной части Волго-Донского бассейна на Константиновском гидроузле навигация была открыта шлюзованием буксира «Гелиос» с баржей «Деметра» и буксира «Гектор» с баржей «Афина» компании «Прайм-Шиппинг».
    Бассейны открыли навигации

    Вчера же в соответствии распоряжением Росморречфлота от 17.12.2018 была открыта транзитная навигация в границах ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей».

    Первыми через Кочетовский гидроузел в порт Саратов на погрузку нефтепродуктами прошли барже-буксирные составы «Прайм Шиппинга» «Гелиос» + «Деметра» и «Гектор» + «Афина».
    Бассейны открыли навигации

    К открытию навигации в Волго-Донском и Азово-Донском бассейнах были выполнены регламентные ремонтные работы в рамках текущего и капитального ремонта, работы по реконструкции объектов комплекса сооружений и подготовка водного пути и гидротехнических сооружений для обеспечения успешной и безопасной навигации.

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