«Арктик СПГ 2» заключает первые контракты

Трейдинговые компании – подразделение ПАО «Новатэка» Novatek Gas&Power Asia и швейцарско-нидерландская Vitol S.A. в рамках Mеждународной конференции по сжиженному природному газу в Шанхае подписали соглашение о поставке сжиженного природного газа с проекта «Арктик СПГ-2», а также с других СПГ-проектов «Новатэк».

Соглашение предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн тонн СПГ с проекта «Арктик СПГ 2», а также с других проектов компании. СПГ будет поставляться на условиях FOB на перевалочный терминал компании в Мурманской области. Помимо этого, предусмотрена возможность поставок на терминал «Новатэка» на Камчатке.

Заключение первых контрактов с нового проекта «Арктик СПГ 2» прокомментировал первый заместитель председателя правления «Новатэка» Лев Феодосьев: «Продажа СПГ на наших перевалочных терминалах обеспечит гибкость поставок СПГ по всему миру и позволит нам максимально реализовывать потенциал по созданию СПГ-хабов в Азиатско-Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах».

Отметим, что на стадии принятия инвестиционного решения по проекту «Арктик СПГ-2» глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявлял, что половина сжиженного газа с нового проекта будет продаваться на спотовом рынке. Решение акционерного общества Л.Михельсон пояснил примером проекта «Ямал СПГ», когда значительная часть инвестиционного сообщества не верила в его выполнение, и для получения проектного финансирования пришлось законтрактовать почти весь объем СПГ.

«Арктик СПГ 2» — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа после «Ямала СПГ». Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО.

Завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, запуск остальных линий намечен на 2024 и 2025 годы.

По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 138 млрд куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ.