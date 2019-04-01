Транспортники ЕАЭС подвели итоги

Итоги прошлогодней совместной деятельности транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подвели на заседании нового состава Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Аналитический этап работы, которому был посвящен прошедший год, завершается, – отметил Э.Кайкиев. – На основе анализа международного интеграционного опыта, применения национального законодательства и международного права стороны приступили к подготовке конкретных документов. Результатом должны стать три международных договора и более 40 актов Комиссии».

Большинство из этих актов направлено на развитие транзитного и логистического потенциала ЕАЭС. В частности, предусматривается заключение международного договора о массах и габаритах автотранспортных средств для движения по международным транспортным коридорам. Намечено принять рекомендации о перечнях евразийских транспортных коридоров и маршрутов, совместных проектов государств-членов в сфере транспорта и инфраструктуры. Будут разработаны документы о подходах по обеспечению равных (недискриминационных) условий доступа к услугам аэропортов и аэронавигации, по внедрению безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов в международном сообщении и другие.

Принятие рекомендаций Коллегии ЕЭК о перечне совместных проектов государств-членов в сфере транспорта и инфраструктуры перенесли на этот год. Комитет поручил профильному департаменту ЕЭК совместно со сторонами приступить к подготовке проектов этого документа.

Принято решение в ближайшее время провести дополнительные консультации по вопросу подготовки соглашения об информационном обмене в сфере железнодорожного транспорта, направленного на облегчение условий перевозки грузов железными дорогами между странами ЕАЭС и третьими странами.

Решено направить на рассмотрение Коллегии ЕЭК проект Меморандума о взаимодействии между Комиссией и Евразийским союзом транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО).