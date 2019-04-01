Ро-ро доставка кранов

Liebherr опубликовал видео погрузки, доставки и выгрузки трех мобильных портовых кранов LHM 420 из Ростока в Алжир и на Кипр.

Доставка осуществлялась в собранном состоянии на борту ро-ро судна «RollDock Sky». Кстати, судно само оборудовано кранами производства Liebherr – модели CBB 4200-350, с их помощью осуществлялась выгрузка первых двух LHM 420 в Алжире. Третий кран съехал с борта на причал в Лимассоле почти что самостоятельно.

Основные технические характеристики LHM 420:

Грузоподъемность 124 тонны,

Вылет стрелы 48 м,

Высота 38,2 м.

Видео: Liebherr