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Ро-ро доставка кранов
01.04.2019

Ро-ро доставка кранов

    • Liebherr опубликовал видео погрузки, доставки и выгрузки трех мобильных портовых кранов LHM 420 из Ростока в Алжир и на Кипр.

    Доставка осуществлялась в собранном состоянии на борту ро-ро судна «RollDock Sky». Кстати, судно само оборудовано кранами производства Liebherr – модели CBB 4200-350, с их помощью осуществлялась выгрузка первых двух LHM 420 в Алжире. Третий кран съехал с борта на причал в Лимассоле почти что самостоятельно.

    Основные технические характеристики LHM 420:

    • Грузоподъемность 124 тонны,
    • Вылет стрелы 48 м,
    • Высота 38,2 м.

    Видео: Liebherr

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