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Морской порт Сабетта расширят
01.04.2019

Морской порт Сабетта расширят

    • На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 28 марта 2019 года №554-р о расширении границы морского порта Сабетта в целях реализации нового инвестиционного проекта по строительству терминала в морском порту Сабетта, который нужен для освоения Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения на Гыданском полуострове.

    Согласно документу, в порту будут построены морской терминал для перевалки сжиженного природного газа мощностью 19,8 млн тонн в год и стабильного газового конденсата мощностью 1,8 млн тонн в год, установки и сооружения завода по сжижению природного газа Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения на Гыданском полуострове. Также предусмотрено создание искусственных земельных участков для размещения объектов инфраструктуры порта, технических эстакад, внутриплощадочных автомобильных проездов, комплекса инженерно-технических средств охраны, других сооружений и вспомогательных инженерно-технических элементов.

    Согласно справке Государственно-правового управления, принятое решение будет способствовать выполнению пункта 15 Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн. В этих целях проект включён в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (утверждён распоряжением Правительства от 30 сентября 2018 года №2101-р).

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    № 554-р

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