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Контейнерный поезд Электроугли – Хабаровск
01.04.2019

Контейнерный поезд Электроугли – Хабаровск

    • Группа «Рускон» сообщила о запуске нового контейнерного сервиса. В марте этого года со станции Электроугли Московской железной дороги был запущен регулярный публичный поездной контейнерный сервис на станцию Хабаровск 2 Дальневосточной железной дороги.

    Проект реализуют ООО «Комплексные Логистические Системы» (оператор контейнерного терминала в на станции Хабаровск 2) и входящие в Группу «Рускон» ООО «Рускон» и контейнерно-логистический терминал ОАО «МАНП». 

    По информации «Рускона», длина поезда составляет 71 условный вагон. Отправка осуществляется еженедельно по фиксированному графику. Транзитное время составляет 11 суток. 

    В рамках проекта клиентам предлагается полный комплекс услуг, включая организацию «первой» и «последней» мили, предоставление порожних контейнеров, а также непосредственная загрузка груза в контейнер. Помимо универсальных контейнеров в составе поезда организуется отправка рефконтейнеров.

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