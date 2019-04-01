Контейнерный поезд Электроугли – Хабаровск

Группа «Рускон» сообщила о запуске нового контейнерного сервиса. В марте этого года со станции Электроугли Московской железной дороги был запущен регулярный публичный поездной контейнерный сервис на станцию Хабаровск 2 Дальневосточной железной дороги.

Проект реализуют ООО «Комплексные Логистические Системы» (оператор контейнерного терминала в на станции Хабаровск 2) и входящие в Группу «Рускон» ООО «Рускон» и контейнерно-логистический терминал ОАО «МАНП».

По информации «Рускона», длина поезда составляет 71 условный вагон. Отправка осуществляется еженедельно по фиксированному графику. Транзитное время составляет 11 суток.

В рамках проекта клиентам предлагается полный комплекс услуг, включая организацию «первой» и «последней» мили, предоставление порожних контейнеров, а также непосредственная загрузка груза в контейнер. Помимо универсальных контейнеров в составе поезда организуется отправка рефконтейнеров.