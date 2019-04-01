Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2019

На прошлой неделе ставки на большинстве исследуемых трейдов выросли. Снижение спотовых ставок наблюдалось на европейском и средиземноморском направление, а также на Австралию и Новую Зеландию.

Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 4,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 1%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе существенно выросли – на 22,3%, на порты восточного побережья – на 12,7%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 13 неделе года повысились на 19,8%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились – на 0,3%. Значительно поднялись ставки на Южную Америку – на 21,2%.

На внутриазиатском трейде ставки на западные и восточные порты Японии выросли на 1,3%. Ставки на Южную Корею также поднялись на 1,4%, на Сингапур остались без изменений.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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